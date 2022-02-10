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Vali Atay, fabrika ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Atay, fabrika ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE (İHA) – İstihdama katkı sağlayan fabrikaları ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, son olarak boru üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – İstihdama katkı sağlayan fabrikaları ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, son olarak boru üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentin ekonomisine ve istihdamına katkı sunan fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Vali Atay'ın son durağı Kaynaşlı bölgesinde faaliyetlerini sürdüren boru üretim fabrikası oldu. Fabrika yetkililerden işleyiş ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Atay, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında eğitim gören kursiyerleri de ziyaret etti. - DÜZCE

Vali Atay, fabrika ziyaretlerine devam ediyor

Vali Atay, fabrika ziyaretlerine devam ediyor

Vali Atay, fabrika ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fabrika, Düzce, Yerel, Haberler

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