Vali Atay esnafı ziyaret etti sohbet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Atay esnafı ziyaret etti sohbet etti

Vali Atay esnafı ziyaret etti sohbet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, ilin ekonomik hayatına büyük katkı sunan esnafları işyerlerinde ziyaret etti, esnaflar ile hasbihal etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, ilin ekonomik hayatına büyük katkı sunan esnafları işyerlerinde ziyaret etti, esnaflar ile hasbihal etti.

Vali Cevdet Atay, salgın sürecinde zor bir süreç yaşayan esnafları ziyaret ederek hasbihal etti. Atay, ilin ekonomik hayatına önemli katkıları olan esnaflarımızın her zaman yanında olduğunu ifade ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Esnaf ziyaretinde Vali Cevdet Atay'a,Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya eşlik etti.

Esnaflar, ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını belirterek "Zor bir dönemden geçtik. İnşallah bundan sonra iş yerlerimizi kapatmak zorunda kalmayız. Bu süreçte her zaman bizleri ziyaret eden Valimize teşekkür ediyoruz" dediler. - DÜZCE

Vali Atay esnafı ziyaret etti sohbet etti
Vali Atay esnafı ziyaret etti sohbet etti
Vali Atay esnafı ziyaret etti sohbet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Atay esnafı ziyaret etti sohbet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:54:01. #1.14#

title