Vali Atay Efteni Kuş Cenneti'nde incelemelerde bulundu
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Vali Atay Efteni Kuş Cenneti'nde incelemelerde bulundu

Düzce'nin kuş cenneti Efteni Gölü'nde Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, inceleme yapan Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulundu.

Vali Atay Efteni Kuş Cenneti'nde incelemelerde bulundu
01.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:35

Düzce'nin kuş cenneti Efteni Gölü'nde Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, inceleme yapan Düzce Valisi Cevdet Atay incelemelerde bulundu. Yaban hayatını destekleme amaçlı salım programına da katılan Vali Atay, sahada bulunan hayvanları besleyerek doğaya sülün bıraktı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, zengin bitki örtüsü ve su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden birisi olarak görülen Efteni Gölünde incelemelerde bulundu. Vali Cevdet Atay'a gezi programında Vali Yardımcısı Haluk Çakmak ile kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. Yaban Hayatı Geliştirme Sahası hakkında bilgiler alan Vali Cevdet Atay, ayrıca yürütülen projeleri de değerlendirdi.

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Vali Cevdet Atay, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek'ten Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası hakkında bilgiler aldı. Vali Atay ve beraberindeki heyet daha sonra doğada sayıları gittikçe azalan türlerden olan Sülünleri doğaya bıraktı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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