Vali Atay, "Dünün çocukları olarak sevincinizi ve coşkunuzu büyük bir mutlulukla paylaşıyoruz"
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Vali Atay, "Dünün çocukları olarak sevincinizi ve coşkunuzu büyük bir mutlulukla paylaşıyoruz"

Vali Atay, 'Dünün çocukları olarak sevincinizi ve coşkunuzu büyük bir mutlulukla paylaşıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Atay mesajında "Milli iradenin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Türk Milleti kendi yazgısını belirleme hakkını elde etmek için mücadele ederken bu meclis, Milli Mücadele'nin merkezi olmuştur. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi; devletimizin, demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesidir. Bu bayramın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve güçlü liderliğinin en büyük örneklerinden birini görmekteyiz. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Bayramı'nız kutlu olsun. Dünün çocukları olarak sevincinizi ve coşkunuzu büyük bir mutlulukla paylaşıyoruz. İnanıyorum ki sizler istikbalde sadece kendi milletimizi yüceltmekle kalmayacak tüm insanlığın derdiyle dertlenip dünyaya düzen veren eller olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis üyelerini, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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