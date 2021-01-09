Vali Atay'dan Yığılca ziyareti
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Vali Atay'dan Yığılca ziyareti

09.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:55
Vali Atay'dan Yığılca ziyareti

Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Atay'a, Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt, Yığılca Belediye Başkan Vekili Hasan Temizel ve ilçe protokolü eşlik etti.

Atay, ilk olarak Yığılca Kaymakamlığına ziyarette bulundu.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezini gezen Atay, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında yapılması planlanan proje alanını inceledi.

Ardından yapımı devam eden Yığılca İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Yurdunu inceleyen Atay, daha sonra 1995 yılında Batman'da şehit düşen şehit Er Recep Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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