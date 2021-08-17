Vali Atay'dan taksicilere sürpriz ziyaret
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Vali Atay'dan taksicilere sürpriz ziyaret

Vali Atay'dan taksicilere sürpriz ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) –Vali Cevdet Atay, katıldığı bir program sonrasında Düzce Belediyesi yanında bulunan taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek taksicilerle sohbet etti.

DÜZCE(İHA) –Vali Cevdet Atay, katıldığı bir program sonrasında Düzce Belediyesi yanında bulunan taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek taksicilerle sohbet etti.

Fırsat buldukça vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Vali Cevdet Atay, katıldığı bir programdan dönerken Düzce Belediyesi yanında faaliyet gösteren taksi durağını ziyaret ederek taksicilere sürpriz yaptı. Durağa gelerek taksicilerle sohbet eden Atay, taksi durağının etrafında bulunan esnafın da yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vali Atay, sohbet esnasında taksici ve çevre esnafının sorun ve taleplerini de dinledi. Taksiciler ise Vali Atay'ın bu beklenmedik ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.

Ziyarete Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzman Arabulucu Av. Ali Dilber'de eşlik etti. - DÜZCE

Vali Atay'dan taksicilere sürpriz ziyaret
Vali Atay'dan taksicilere sürpriz ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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