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Vali Atay'dan sanayicilere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Atay'dan sanayicilere ziyaret

DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı ilçesinde tekstil fabrikasını ziyaret etti, üretimleri ile ilgili bilgiler aldı.

KAYNAŞLI, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı ilçesinde tekstil fabrikasını ziyaret etti, üretimleri ile ilgili bilgiler aldı.

Vali Cevdet Atay, istihdama katkı sağlayan sanayicileri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda beraberinde Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ferhat Acar ile birlikte istihdama katkı sağlayan tekstil fabrikasına ziyarette bulundu. Fabrikanın üretim alanında incelemelerde bulunan Atay, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı işçilerle sohbet etti. Atay, daha sonra ilçeden ayrıldı. - DÜZCE

Vali Atay'dan sanayicilere ziyaret

Vali Atay'dan sanayicilere ziyaret

Vali Atay'dan sanayicilere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kaynaşlı, Ticaret, Düzce, Yerel, Haberler

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