Vali Atay'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
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Vali Atay'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

10.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:35
Vali Atay'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

Düzce Valisi Cevdet Atay, korona virüs salgınında görevlerini canları pahasına fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarına mektupla teşekkür etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, korona virüs salgınında görevlerini canları pahasına fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarına mektupla teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Hastane Başmüdürü Fatma Eravcı ve Başhemşire Nevin Şen; sağlık çalışanlarına temsili olarak teşekkür mektuplarını takdim etti.

Korona virüs salgının başladığı ilk günden bu yana göstermiş oldukları fedakarlıklar için sağlık çalışanlarımıza minnettar olduklarını dile getiren Vali Cevdet Atay, mektubunda "Aylardır sevdiklerinizden uzakta yapmış olduğunuz çalışmalarınızın ve çabalarınızın farkındayız. Sizleri en kısa sürede sevdiklerinize kavuşturmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de yanınızdayız. Göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı Düzce halkı ve şahsım adına sizlere teşekkür eder, sevdiklerinizle huzurlu, sağlıklı ve başarılı günler geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.

Vali Atay'ın mektubunun salgın nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Balbay, şahsı ve tüm sağlık çalışanları adına Vali Cevdet Atay'a teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarımızın korona virüs salgınında en ön cephede canları pahasına fedakarca mücadele etmeye devam ettiğini anımsatan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bu zorlu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını hatırlayarak moral ve destek veren Valimiz Cevdet Atay'a nazik davranışından ötürü teşekkür etti. - DÜZCE

Vali Atay'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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