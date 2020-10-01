Vali Atay'dan öğrencilere destek
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Vali Atay'dan öğrencilere destek

01.10.2020 21:36 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:40
Vali Atay'dan öğrencilere destek

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ihtiyaç sahibi öğrencilere çalışma masası ve kitaplık desteğinde bulunulacak.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ihtiyaç sahibi öğrencilere çalışma masası ve kitaplık desteğinde bulunulacak.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler pandemi nedeniyle eğitimlerine okuldan değil evlerinden devam ediyor. Ancak durumu olmayan bazı öğrencilerin evlerinde çalışma masası ve kitaplığı bulunmadığı için ders çalışma ortamları da sağlanamıyor. Bu durum karşısında harekete geçen Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Düzce'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olunacağını duyurdu. Düzce Valiliğinin önderliğinde gerçekleşen projede kaymakamlar ve milli eğitim müdürleri de yer alacak. Çalışmalarına başlanan Her Evde Bir Okul projesi sayesinde maddi imkansızlığı olan öğrencilere çalışma masası ve kitaplık dağıtılacak. Zor günlerinde öğrencilerin ve ailelerin yüzünü güldürecek proje sayesinde çocuklar evlerinde rahatlıkla ders çalışabilecekler. Düzce Valisi Cevdet Altay'ın twitter hesabı üzerinden duyurulan projenin bir an önce tamamlanıp maddi imkansızlığı olan ailelere ulaşması bekleniyor. - DÜZCE

Vali Atay'dan öğrencilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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