Vali Atay'dan Kocaeli Valiliği'ne ziyaret
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Vali Atay'dan Kocaeli Valiliği'ne ziyaret

DÜZCE (İHA) – Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz'a, Düzce Valisi Cevdet Atay hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Atay'dan Kocaeli Valiliği'ne ziyaret
20.07.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:40

DÜZCE (İHA) – Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz'a, Düzce Valisi Cevdet Atay hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son çıkan Valiler kararnamesi ile Kocaeli Valiliği görevine getirilen Seddar Yavuz'a, Düzce Valisi Cevdet Atay hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Atay, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçerek bir süre sohbet edip, birlikte bölgeye hizmet vermekten onur duyacaklarını belirterek, Vali Seddar Yavuz'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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