Vali Atay'dan kadın emeği merkezine ziyaret

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Dünya Kadın Girişimciler günü sebebi ile Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet kadın emeği merkezini ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile hizmete giren Kadın Emeği Merkezi'ni Vali Cevdet Atay ve beraberinde ki heyet ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dünya Kadın Girişimciler günü sebebi ile yapılan ziyarette kadınların merkezde gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen Vali Atay, kadınların girişimlerinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti. - DÜZCE