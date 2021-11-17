Vali Atay'dan Düzce depremine ilişkin açıklama Açıklaması

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin yapıldığını bildirdi.

Atay, Kent Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hissedildiği Düzce ve çevre illere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Herhangi bir can kaybının ve yıkılan binanın söz konusu olmadığını belirten Atay, "Hem sahadaki arkadaşlarımızın tespitleri hem de taramalarımızın neticesinde bize ulaşan herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Korku ve panik nedeniyle hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Sahadaki tespit ve tarama çalışmalarımız en ücra köyler olmak üzere devam etmektedir. Tüm Düzce'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızı sakinliklerini korumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı, sahada görevinin başında"

Vali Atay, 12 Kasım 1999 Depremi'nin 22. yılında 5 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla anma programı düzenlendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunun ne kadar önemli olduğunu, yapılan programların ne kadar önemli olduğunu gördük. Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı, sahada görevinin başında. En son ilimizde kurulan yerel destek ekipleri de hazır. Allah'a hamd olsun olumsuz bir şey söz konusu değil. İki büyük depremden sonra deprem anlamında bilinçliyiz. Yatay mimari anlamında da şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Atay, konuşmasının ardından esnafa ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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