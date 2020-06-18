Vali Atay'dan 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın ailesine ziyaret
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Vali Atay'dan 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın ailesine ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, göreve başlar başlamaz ilk olarak 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın baba ocağını ziyaret etti.

Vali Atay'dan 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın ailesine ziyaret
18.06.2020 22:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:22

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, göreve başlar başlamaz ilk olarak 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın baba ocağını ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay, Düzce'de ki ilk ziyaretini 15 Temmuz 2016'da Gölbaşı'nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın baba ocağına yaptı. Vali Atay, Ufuk Baysan'ın Annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan ile Beyköy Çalıcuma'da ki evlerinde sohbet etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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