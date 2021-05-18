Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi
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Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi

Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kalıcı işlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi yetkililerden yapılanlar hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kalıcı işlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi yetkililerden yapılanlar hakkında bilgi aldı.

Vali Cevdet Atay, Düzce İl Özel İdaresi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi bulunan Kalıcı İşyerlerinde yapılan tadilat çalışmalarını inceledi. Vali Atay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen ve İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal'dan yapılan tadilatlar hakkında bilgi aldı. - DÜZCE

Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi
Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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