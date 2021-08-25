Vali Atay, biriktirdiği parayı afetzedelere bağışlayan hayırsever vatandaşı ziyaret etti
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Vali Atay, biriktirdiği parayı afetzedelere bağışlayan hayırsever vatandaşı ziyaret etti

Vali Atay, biriktirdiği parayı afetzedelere bağışlayan hayırsever vatandaşı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Valisi Cevdet Atay, uzun yıllar biriktirdiği parayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına bağışlayan hayırsever vatandaşa ziyarette bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, uzun yıllar biriktirdiği parayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına bağışlayan hayırsever vatandaşa ziyarette bulundu.

Çilimli ilçesinde oturan Pakize Elibol, uzun süredir biriktirdiği parasını afetzedelere bağışlamaya karar verdi. AFAD yetkilileriyle iletişime geçen Elibol, parasını kampanyanın banka hesabına yatırdı.

Vali Atay, ziyaret ettiği Elibol'a kampanyaya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, zor günlerde millet olarak el ele vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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Vali Atay, biriktirdiği parayı afetzedelere bağışlayan hayırsever vatandaşı ziyaret etti - Haberler
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