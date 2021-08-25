Vali Atay, biriktirdiği parayı afetzedelere bağışlayan hayırsever vatandaşı ziyaret etti

Düzce Valisi Cevdet Atay, uzun yıllar biriktirdiği parayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına bağışlayan hayırsever vatandaşa ziyarette bulundu.