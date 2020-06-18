Vali Atay ayağının tozu ile sel bölgesine gitti
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Vali Atay ayağının tozu ile sel bölgesine gitti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel yaşandı.

Vali Atay ayağının tozu ile sel bölgesine gitti
18.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:12

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel yaşandı. Son çıkan Valiler kararnamesi bugün Düzce'de göreve başlayan Vali Cevdet Atay'ın ilk işi sel bölgesine gitmek oldu. Vali Atay ayağına çizmeleri giydi incelemelerde bulundu.

Yurdun belli bölgelerinde yağışlar etkili oldu. Yağışlardan Düzce'nin Gölyaka ilçesi de etkiledi. Yaşanan yağışlar dereler taştı sel meydana geldi. Valililer kararnamesi ile Düzce'de bugün göreve başlayan Vali Cevdet Atay'ın da ilk olarak sel bölgesine gitti. Ayağına çizmelerini giydi vatandaşları dinledi yapılan çalışmalar hakkında bilgilen aldı gereğinin en kısa sürede yapılacağını söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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