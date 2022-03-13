Vali Atay, Altınışık tarafından işlenen bıçakları inceledi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, bıçak sanatçısı Servet Altınışık'ın çalışmalarını inceledi.

Vali Atay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" belirlenen bıçak sanatçısı Servet Altınışık'ı ziyaret etti. Altınışık'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Atay, ahşap malzeme kullanılarak işlenen bıçakları inceledi. - DÜZCE