Vali Atay Akçakoca'da korona virüs denetimi yaptı
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Vali Atay Akçakoca'da korona virüs denetimi yaptı

06.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:16
Vali Atay Akçakoca'da korona virüs denetimi yaptı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Dinamik Denetim Modeli kapsamında Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında Dinamik Denetim Modeli kapsamında Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlayan Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında denetimler devam ediyor. Düzce'de de Vali Atay, salgınla mücadele kapsamında bizzat denetimler gerçekleştiriyor. Daha önce Düzce merkezde gerçekleştirdiği denetimleri bu sefer Akçakoca'da gerçekleştiren Vali Atay, denetimlerde esnaf ve vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi. - DÜZCE

Vali Atay Akçakoca'da korona virüs denetimi yaptı
Vali Atay Akçakoca'da korona virüs denetimi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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