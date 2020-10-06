Vali Atay, Akçakoca'da düzenlenen kaymakamlar toplantısına katıldı
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Vali Atay, Akçakoca'da düzenlenen kaymakamlar toplantısına katıldı

06.10.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:53
Vali Atay, Akçakoca'da düzenlenen kaymakamlar toplantısına katıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde kaymakamlar toplantısına katıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde kaymakamlar toplantısına katıldı.

Vali Atay başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda 7 ilçe kaymakamının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda başta pandemi tedbirleri ve denetimleri olmak üzere kentte yürütülen çalışmalarda gelinen son durum ele alındı.

Vali Atay'ın konuşmasının ardından kaymakamlar talep ve önerilerini dile getirdi.

Atay daha sonra toplantıya katılan kaymakamlar ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile "Pusula" adlı katamaran ile denizden incelemede bulundu.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile ilçenin kıyı şeridinde bulunan noktaların durumları hakkında bilgi alan Atay, Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy'la istişarede bulundu.

Atay daha sonra limandaki balıkçıları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Limanın mevcut durumunu Başkan Yanmaz ile görüşen Atay, yapılabilecek çalışmalara dair görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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