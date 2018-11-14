Vali Ata: "Zeytin Dalı Harekatı'nda Önemli Bir Sınav Verdik"

Hatay Valisi Erdal Ata, Zeytin Dalı Harekatı'nda hem ülke hem il olarak önemli bir sınav verildiğini belirterek herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşanmadan bu süreci atlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 2018/202 sayılı atama kararı ile Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Ata, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda hem ülke hem Hatay olarak önemli bir sınav verildiğini belirterek "Yaklaşık 26 ay burada görev yaptım. Görev yaptığımız dönem, ülkemiz açısından önemli bir operasyonun yapıldığı döneme denk geldi. O dönemde Hatay çok hareketli günler yaşadı. Gerek askeri bakımdan, gerekse askerimizi destek olmak bakımından, Türkiye'nin dört bir tarafından insanımız geldi. Herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşanmadan bu süreci atlattık. Bu konuda da basın yardımcı ve destekçi oldu. Hem ülke hem il olarak önemli bir sınav verdik. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir sivilin hiç bir masum insanın zarar görmemesi için itina tamamladı" dedi.

Hatay'da 2 bin 245 derslik inşaatı olduğunu belirten Vali Ata "Benim görev yaptığım her yerde üzerinde durduğum konu eğitimdir. Bana ülkenin üç sorununu say deseler, üçüne de eğitim derim. Muhtemelen kamuoyunda, vatandaşlarımız işsizlik, terör gibi farklı şeyler söyleyeceklerdir. Eğer ülkede eğitim sorunlarını çözersek, diğer sorunları daha iyi çözebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu. - HATAY