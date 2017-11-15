Vali Ata Dörtyol'da Muhtar ve Halka Buluştu

Hatay Valisi Erdal Ata, Dörtyol'un nüfusu artan ve gelişme potansiyeli yüksek olan ilçelerden birisi olduğunu belirterek, "Bu nedenle hastane ve diğer kamusal yatırımların gelecekteki nüfus artışının da dikkate alınarak yapılması gerekmektedir" dedi.



Vali Ata, Dörtyol ilçesinde muhtar ve halka buluşma toplantısında, diğer ilçeler ile kıyasla özellikle eğitim ve diğer kamu hizmetleri bakımından Dörtyol'un iyi durumda olduğunu belirterek, "En azından yapılacak olan birtakım yatırımlar için arsa bulmakta zorlanmayacağız. Okul, hastane, kütüphane ve spor tesisi için yerler ayrılmış. Bunlar için projeler hazırlatıp bakanlıklara teklifte bulunacağız. 2018 yılında yeni yatırım yapmakta biraz zorlanabiliriz ama buralarda o yatırımların yapılması için gayret sarf edeceğiz. Eğitim ile ilgili herhangi bir sorunumuz olacağını zannetmiyorum. Zaten ihalesi yapılan ve inşaatı devam eden işlerimiz var. Hedefimiz 2018 yıl sonu itibariyle il genelinde tüm okullarımızda normal eğitime geçmektir. Derslik başına düşen öğrenci sayısını da 30 ve 30'un altına indirmeyi planlıyoruz. İnşallah bunu devletimizin imkanları ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum" dedi.



Kuzuculu Mahallesi'ne karakol açılması için yer incelemesinde bulunduklarını kaydeden Vali Ata, "Bize önerilen yerin, birtakım güvenlik sıkıntılarının olabileceği dolayısıyla karakol için çok uygun olmayacağı belirtildi. Alternatif bir yer daha sunuldu. Eğer orası uygun olursa jandarmanın hizmet vermesi için hemen karakolu açabiliriz diye düşünüyorum. Diğer yandan hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezi işini de takip edeceğiz. Dörtyol, nüfusu artan ve gelişme potansiyeli yüksek olan ilçelerimizden biri. Bu nedenle hastane ve diğer kamusal yatırımların gelecekteki nüfus artışının da dikkate alınarak yapılması gerekmektedir" dedi.



Belediye başkanları ve muhtarlara çağrıda bulunan Vali Ata, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri de çarpık kentleşme ve kentsel dönüşüm. Yıllardan beri basın ve kamuoyunda kentsel dönüşüm konusu dile getirilir. Kentsel dönüşüm, çarpık yapılaşmayı düzeltmek ve çürük binaları depreme dayanıklı hale getirmek için yapılıyor. Aslında biz elimizdeki kaynakları kötü kullanıyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığınız zaman birkaç yüzyıllık binalar kullanılırken biz ortalama 30-40 senede binaları yenilemek zorunda kalıyoruz. Daha iki gün önce İran-Irak sınırında deprem oldu. 425 kişi hayatını kaybetti. Aynı büyüklükte Japonya'da deprem oluyor ama bir kişinin burnu bile kanamıyor. Demek ki bu, Ortadoğu kültürü de dahil olmak üzere bizlerin yanlışından kaynaklanıyor. Hepimizin geçmişteki acılarımızdan ders çıkarması ve ona göre geleceğimizi yönlendirmesi gerekiyor. Bunda da hem belediyelere hem kamu kurumlarına hem de tüm vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Sizlerden ricam bu konuda daha hassas davranmanız" şeklinde konuştu.



Mahalle muhtarları mahallelerinin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyen Vali Ata, sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. - HATAY