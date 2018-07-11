Vali Ata'dan Ufuk'un Ailesine Taziye Ziyareti
Hatay Valisi Erdal Ata, Hassa ilçesinde kaybolan ve 8 gün sonra cansız bedeniye ulaşılan Ufuk Tatar'ın Kırıkhan'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Hatay Valisi Erdal Ata, Hassa ilçesinde kaybolan ve 8 gün sonra cansız bedeniye ulaşılan Ufuk Tatar'ın Kırıkhan'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ailesine başsağlığı dileyen Vali Ata, Ufuk'un ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Ata, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından Ufuk Tatar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileyerek, ailenin acısını paylaştı.
Ata'ya ziyaretinde, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan da eşlik etti.