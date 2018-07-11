Vali Ata'dan Ufuk'un Ailesine Taziye Ziyareti

Vali Ata'dan Ufuk'un Ailesine Taziye Ziyareti

Hatay Valisi Erdal Ata, Hassa ilçesinde kaybolan ve 8 gün sonra cansız bedeniye ulaşılan Ufuk Tatar'ın Kırıkhan'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Ata'dan Ufuk'un Ailesine Taziye Ziyareti

Hatay Valisi Erdal Ata, Hassa ilçesinde kaybolan ve 8 gün sonra cansız bedeniye ulaşılan Ufuk Tatar'ın Kırıkhan'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailesine başsağlığı dileyen Vali Ata, Ufuk'un ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Ata, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından Ufuk Tatar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileyerek, ailenin acısını paylaştı.

Ata'ya ziyaretinde, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan da eşlik etti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et