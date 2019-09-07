Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı

07.09.2019 11:33

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.



Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:



"1991-1999 yılları arasında şehrimizde vali olarak görev yapmış olan merhum Recep Yazıcıoğlu'nu ölümünün 16. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum.



Ömrünü aziz milletimizin hizmetine adamış olan merhum Valimiz, vatandaşlarımızın istek ve sorunlarıyla yakından ilgilenmiş, görev yaptığı tüm illere yeni ufuklar kazandırmış, bu illerimizin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik büyük hizmetlerde bulunmuştur.



Recep Yazıcıoğlu, Erzincan'ın da her yönden kalkınması ve gelişmesi için büyük gayret sarf etmiş, özellikle 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen depremin ilimizde oluşturduğu büyük yıkımın ve hemşehrilerimiz üzerinde oluşturduğu olumsuzluğun çok kısa sürede giderilmesini ve şehrimizin yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamıştır.



Recep Yazıcıoğlu'nu vefatının 16. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA