Vali Arslantaş, Vefat Eden DSİ Şube Müdürü Ali Kılcı'nın Cenaze Törenine Katıldı

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Vefat Eden DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı'nın cenaze törenine katıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Vefat Eden DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı'nın cenaze törenine katıldı.

Elim bir trafik kazası sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen vefat eden DSİ Şube Müdürü Kılcı, bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası dualarla defnedildi.

Cenaze torenine katılan Vali Arslantaş, Merhum Kılcı'nın yakınlarına taziyede bulunarak, sabırlar diledi.

Başta Vali Arslantaş olmak üzere, cenazeye katılanlar kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı Aile kabrine defnedilen Merhum Kılcı'ya son görevlerini yerine getirdiler.

Vali Arslantaş düzenlenen cenaze töreni sonrası Merhumun evine taziye ziyaretinde bulundu.

Merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, Ailenin üzüntüsünü paylaşan Vali Arslantaş, tekrar başsağlığı dileklerini ileterek, sabırlar diledi.

Cenaze törenine başta Vali Arslantaş olmak üzere, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, DSİ Bölge Müdürleri, yöneticileri ve personeli, kurum müdürleri ve ailenin yakınları katıldı.

Kaynak: Habermetre