Vali Arslantaş, Vefat Eden DSİ Şube Müdürü Ali Kılcı'nın Cenaze Törenine Katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Arslantaş, Vefat Eden DSİ Şube Müdürü Ali Kılcı'nın Cenaze Törenine Katıldı

Vali Arslantaş, Vefat Eden DSİ Şube Müdürü Ali Kılcı'nın Cenaze Törenine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Vefat Eden DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı'nın cenaze törenine katıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Vefat Eden DSİ 182. Şube Müdürü Ali Kılcı'nın cenaze törenine katıldı.

Elim bir trafik kazası sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen vefat eden DSİ Şube Müdürü Kılcı, bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası dualarla defnedildi.

Cenaze torenine katılan Vali Arslantaş, Merhum Kılcı'nın yakınlarına taziyede bulunarak, sabırlar diledi.

Başta Vali Arslantaş olmak üzere, cenazeye katılanlar kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı Aile kabrine defnedilen Merhum Kılcı'ya son görevlerini yerine getirdiler.

Vali Arslantaş düzenlenen cenaze töreni sonrası Merhumun evine taziye ziyaretinde bulundu.

Merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, Ailenin üzüntüsünü paylaşan Vali Arslantaş, tekrar başsağlığı dileklerini ileterek, sabırlar diledi.

Cenaze törenine başta Vali Arslantaş olmak üzere, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, DSİ Bölge Müdürleri, yöneticileri ve personeli, kurum müdürleri ve ailenin yakınları katıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Deniz Poyraz Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Arslantaş, Vefat Eden DSİ Şube Müdürü Ali Kılcı'nın Cenaze Törenine Katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 21:11:55. #1.14#

title