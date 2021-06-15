Vali Arslantaş, Vakıflara Ait Tarihi Yapılar ve Binalarda İncelemede Bulundu
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Vali Arslantaş, Vakıflara Ait Tarihi Yapılar ve Binalarda İncelemede Bulundu

Vali Arslantaş, Vakıflara Ait Tarihi Yapılar ve Binalarda İncelemede Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Vakıflara ait Hocabali Hamamı, Vakıflar Yurdu, Vakıf İş Hanı, Şehir Kulübü, Saden ve Şeyh Sinan Camilerinde incelemede bulundu.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Vakıflara ait Hocabali Hamamı, Vakıflar Yurdu, Vakıf İş Hanı, Şehir Kulübü, Saden ve Şeyh Sinan Camilerinde incelemede bulundu. İncelemelerine Gazi Caddesi üzerindeki Vakıf İş Hanı ile başlayan Vali Arslantaş sırasıyla Burdur Belediyesine tahsis edilen Şehir Kulübü, Saden ve Şeyh Sinan Camileri ile bakım onarım çalışmaları tamamlanan dört asırlık Hocabali Hamamı ve uzunca yıllar Milli Eğitime bağlı orta öğretim yurdu olarak kullanılan Vakıflar Yurdunu gezerek, Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, ilgili kurum personelinden Vakıflara ait bu alanlarla ilgili bilgiler aldı. Özellikle aslına uygun restore edilen Osmanlı dönemi Türk hamamları mimari tarzını yansıtan tarihi Hocabali Hamamının önemli bir kültürel miras olduğunu belirten Vali Arslantaş, bu yapının yeniden ayağa kaldırılmasının Burdur için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. İncelemeleri sırasında Vali Arslantaş'a İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, ilgili kurum personeli ve İl Müftüsü Enver Türkmen eşlik ettiler.

Kaynak: Habermetre

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