Vali Arslantaş tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Arslantaş tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı

Vali Arslantaş tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, tarlada çapa yapan kadınlarla birlikte çapa yaptı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, tarlada çapa yapan kadınlarla birlikte çapa yaptı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kışla Mahallesinde tarlada çapa yapan çiftçi kadınlara eşlik etti.

Bir süre sohbet ettiği kadın çiftçilerle birlikte çapa yapan Vali Arslantaş, kolaylıklar dileyerek, hayırlı bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. - BURDUR

Vali Arslantaş tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı
Vali Arslantaş tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Arslantaş tarlada çalışan kadınlarla çapa yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 16:35:15. #1.11#

title