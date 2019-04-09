Vali Arslantaş'tan, Polis Haftası Mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü Münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erzincan Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlamıştır.

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Polis Teşkilatımız; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma, huzur ve güven ortamını tesis etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme gibi kutsal bir görevi, 174 yıldır başarılı bir şekilde yerine getirmektedir.

Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Polis Teşkilatımız, ülkemizdeki iç huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencedir. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, 174 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan Emniyet Teşkilatımız, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir güven ve huzur kapısıdır.

İlimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden büyük bir çaba sarf eden emniyet mensuplarımız, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyerek, vatandaşımızın huzurlu, mutlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadır.

Mesai mefhumu gözetilmeden yapılan bu özverili çalışmalar sayesinde; terörle ve suç örgütleriyle mücadelede büyük başarılar elde edilmiştir. Hem şahsa karşı hem de mala karşı işlenen suçların aydınlatılmasında ilimiz 2018 yılında Türkiye birincisi olmuştur. Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerine de 2018 yılında büyük darbeler vurulmuş, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yakalanan en büyük miktardaki uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.

Erzincan'ımızın güven ve huzur şehri olmasında gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden bu yana toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren Polis Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA