Vali Arslantaş'tan Muhtarlar Günü kutlama mesajı

18.10.2019 09:44

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Muhtarlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Vali Arslantaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile; muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim tarihi "Muhtarlar Günü" olarak belirlenmiştir.



Vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olan muhtarlarımız, bizzat yaşadıkları köy veya mahallelerindeki sorunları tespit ederek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek ilgili makamlara aktarma ve takibini yapmaktadırlar.



Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olan muhtarlarımız, bizlerle mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği ve çözüm sürecine ortaklık ederek kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.



Millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil eden muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir.



Bu duygu ve düşüncelerle, gerek milletimizin gerekse devletimizin temsilcisi olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü"nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA