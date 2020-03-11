Vali Arslantaş'tan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
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Mehmet Akif Ersoy, Güncel

Vali Arslantaş'tan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

11.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:34
Vali Arslantaş'tan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Aziz milletimizin vatan tutkusunu, bağımsız yaşama kararlılığını ve kutsal değerlerine verdiği önemi abideleştiren İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.


İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde yüreği vatan ve millet sevgisiyle, bağımsızlık aşkıyla yanan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'mız, ezelden beri hür yaşamış milletimizin esareti reddederek, her safhası eşsiz kahramanlıklar ile dolu Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde kahraman ordumuza ve aziz milletimize cesaret ve moral kaynağı olmuştur.


Güçlü ve bağımsız bir ülkenin vatandaşları olarak bütün dizelerini gururla okuduğumuz İstiklal Marşı'mız; geçmişte olduğu gibi bugünde bizlere moral ve cesaret kaynağı olmaya devam etmektedir. Duyduğumuzda içimizi titreten, milletimizi manevi bir güç ile tek yürek tek yumruk haline getiren, milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bu marş; aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, büyük milletimizin hislerine tercüman olmuş ve olmaya da devam edecektir.


Milli şairimiz Mehmet Akif, İstiklal Marşı'yla milletimizin hürriyet mücadelesini ve ezelden ebede yürüyüşünü destanlaştırmış, milletimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş ve bu mücadeleyi ölümsüzleştirmiştir. Mehmet Akif'in, İstiklal Marşı'nı milletimize ithaf etmesi, onun vatanseverliğini en güzel biçimde ortaya koymaktadır.


İstiklal Marşımızın ruhunu ve onu yazdıran duyguyu doğru anlamak ve yaşamak zorundayız. Her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz mücadeleleri gelecek nesillere aktarmak, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermemek için milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek ve geleceğin güçlü Türkiye'sine ulaşmak için el birliği ile çalışmak hepimizin en asli görevi olmalıdır.


Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Manşet

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