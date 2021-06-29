Vali Arslantaş'tan Gölhisar Ziyareti

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Gölhisar İlçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Gölhisar İlçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti kapsamında Gölhisar Belediyesinin vizyon projesi olarak çalışmalarını yürüttüğü, Park&Orman Millet Bahçesi Proje alanında incelemede bulunan Vali Arslantaş, ziyaretin devamında yapımı tamamlanan Himmet Dede Camii, Mustafa Eravcı 112 Acil Sağlık İstasyonu, Hacı Salih Özkan Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

İlk olarak Gölhisar Belediyesi Park&Orman Millet Bahçesi Proje alanına geçen Vali Arslantaş, proje alanında yapılan piknik alanları, peyzaj düzenlemeleri, su ve yel değirmenleri, kafeterya, kır restoranı, hayvanat bahçesi, at çiftliği, çocuk oyun alanları ve seyir terasını gezerek Belediye Baskanı İbrahim Sertbaş'dan proje ile ilgili bilgiler aldı.

Proje dolayısıyla Başkan Sertbaş'ı kutlayan Vali Arslantaş, sadece Gölhisar değil bölge ve İlimiz halkına hizmet verecek projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün herkesi kutladı.

Vali Arslantaş Gölhisar ziyaretinin devamında yapımı tamamlanan Himmet Dede Camii, Mustafa Eravcı Acil Sağlık İstasyonu, Hacı Salih Özkan Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kur'an Kursu ziyareti sırasında, ders yapan öğrencilerle de bir araya gelen Vali Arslantaş, hocalardan kurs ve verilen eğitimle ilgili bilgi aldı.

Vali Arslantaş'a ziyareti sırasında, Gölhisar Kaymakam V. Muhammed Emin Tutal, Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş eşlik ettiler.

Kaynak: Habermetre