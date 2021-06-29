Vali Arslantaş'tan Gölhisar Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Arslantaş'tan Gölhisar Ziyareti

Vali Arslantaş'tan Gölhisar Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Gölhisar İlçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Gölhisar İlçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyareti kapsamında Gölhisar Belediyesinin vizyon projesi olarak çalışmalarını yürüttüğü, Park&Orman Millet Bahçesi Proje alanında incelemede bulunan Vali Arslantaş, ziyaretin devamında yapımı tamamlanan Himmet Dede Camii, Mustafa Eravcı 112 Acil Sağlık İstasyonu, Hacı Salih Özkan Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

İlk olarak Gölhisar Belediyesi Park&Orman Millet Bahçesi Proje alanına geçen Vali Arslantaş, proje alanında yapılan piknik alanları, peyzaj düzenlemeleri, su ve yel değirmenleri, kafeterya, kır restoranı, hayvanat bahçesi, at çiftliği, çocuk oyun alanları ve seyir terasını gezerek Belediye Baskanı İbrahim Sertbaş'dan proje ile ilgili bilgiler aldı.

Proje dolayısıyla Başkan Sertbaş'ı kutlayan Vali Arslantaş, sadece Gölhisar değil bölge ve İlimiz halkına hizmet verecek projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün herkesi kutladı.

Vali Arslantaş Gölhisar ziyaretinin devamında yapımı tamamlanan Himmet Dede Camii, Mustafa Eravcı Acil Sağlık İstasyonu, Hacı Salih Özkan Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kur'an Kursu ziyareti sırasında, ders yapan öğrencilerle de bir araya gelen Vali Arslantaş, hocalardan kurs ve verilen eğitimle ilgili bilgi aldı.

Vali Arslantaş'a ziyareti sırasında, Gölhisar Kaymakam V. Muhammed Emin Tutal, Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş eşlik ettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Taner Ölmez Şevval Şahin
Spor Ali Koç Arda Turan Mert Müldür Şenol Güneş Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Arslantaş'tan Gölhisar Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 21:12:03. #1.16#

title