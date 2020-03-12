Vali Arslantaş'tan Erzincan depreminin yıl dönümü mesajı
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Deprem, Güncel

Vali Arslantaş'tan Erzincan depreminin yıl dönümü mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 13 Mart Erzincan depreminin yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı.

12.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:25
Vali Arslantaş'tan Erzincan depreminin yıl dönümü mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 13 Mart Erzincan depreminin yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı.


Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"13 Mart 1992 tarihinde ilimizde meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depreminin üzerinden 28 yıl geçmiş bulunuyor. Şehrimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini alan bu büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. 28 yıl geçmiş olsa da acıları hala yüreğimizdedir.


Devletimiz ve milletimiz, bütün zor ve acılı günlerde olduğu gibi, bu felaketten sonra da, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmiş, yaraların sarılması ve şehrimizin yeniden yapılanma çalışmaları için olağanüstü bir gayret göstermiştir.


Depremin meydana getirdiği hasar ve acıların felaketten sonra sergilenen dayanışma ruhuyla kısa sürede giderilmesi elbette önemlidir. Ancak bu acıların bir daha yaşanmaması, oluşabilecek hasarların en aza indirilmesi için asıl önemli olan depremden önce alınacak tedbirlerdir. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen binalar meydana gelecek hasarı büyük ölçüde azaltmaktadır. Ülkemizde meydana gelen depremler incelendiğinde bir binanın tamamen yerle bir olduğunu görürken, hemen bitişiğindeki binanın ayakta kaldığını veya çok az hasar aldığını görebiliyoruz. Bu da binalardaki yapısal sıkıntıları gözler önüne sermektedir.


Ülkemizin büyük bir bölümü, özellikle de ilimiz dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle, geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanması kaçınılmazdır. Burada en önemli husus, depremle yaşayabilmeyi öğrenmek, yapı stoklarımızı, evlerimizi ve işyerlerimizi yaşadığımız zamanın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojinin imkanlarını da kullanarak depreme dayanıklı şekilde inşa edebilmektir.


Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde gelecek nesillerimize önce deprem bilincini sonra da daha dayanıklı bir yapılaşma bırakmak ve yapılacak tüm yapıların kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak öncelikli görevimizdir.


Bu duygu ve düşüncelerle, 13 Mart 1992 Erzincan depreminin yıldönümünde, böyle bir acının ilimizde, ülkemizde ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm Erzincanlı hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Manşet

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