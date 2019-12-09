Vali Arslantaş'tan, Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

09.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:34

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:



"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık günü, tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi; insanın insan olmaktan kaynaklanan değerini vurgulayan, onun hak ve özgürlüklerini tanıyan ve tanıtan bir beyannamedir. İnsan haklarının "Anayasası" olarak tanımlanan bu beyanname, insana onurlu bir yaşam sağlamak için herkesin; dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, servet vb. herhangi bir ayrım gözetmeksizin beyannamede yer alan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabileceğini hüküm altına almıştır.



Türkiye; Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer almıştır. Her uygar ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan haklarının korunması ve bu hakların teminat altına alınması için yasal düzenlemelere ve bu düzenlemelerin uygulanmasına büyük önem verilmektedir. Bireylerin yasa önünde eşitliğine ve ayırımcılığa uğramamalarına dayanan ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle korunan insan haklarına saygı, Cumhuriyetimizin niteliklerinden olup, Anayasamızın değiştirilemez hükümleri arasındadır.



Aziz milletimiz, insanı merkez alan medeniyet tasavvuru ve engin tarihi bakiyesiyle insana, dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun hak ettiği değeri vermiş, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması ve uygulanmasında en üst düzeyde hassasiyet göstermiştir.



İlimizde Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız bünyesinde hizmet veren İnsan Hakları Kurulları çalışmalarına hassasiyetle devam etmekte olup, insan haklarının ihlali durumunda vatandaşlarımızın her türlü müracaatları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada büyük bir titizlikle takip edilecektir.



Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA