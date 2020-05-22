Vali Arslantaş'tan bayram mesajı
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Vali Arslantaş'tan bayram mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş'tan bayram mesajı
22.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:02

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Manevi iklimiyle gönüllerimize huzur veren, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna gelmiş, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren bir Ramazan Bayramı'na daha erişmiş bulunmaktayız.

Bayram günleri; manevi duyguların coştuğu, inancı, kültürü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın sevgi, saygı ve kardeşlik hisleriyle yaşanan sevinçlere ortak olduğu, dargınlıkların unutulduğu müstesna günlerdir.

Tarihte çok az görülen bir durumla, aylardır mücadele ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgını nedeniyle devletimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla pek çok tedbirler aldı. Vatandaşlarımızın da bilinçli davranması sayesinde özellikle Avrupa ülkelerinin çok sancılı bir süreçten geçtiği dönemde bile bizler ülke olarak salgını kontrol altına almayı başardık.

Bu süreçte toplum sağlığının korunmasının ne kadar önemli olduğunun yanında, elimizdeki zenginliklerin değerini de öğrendiğimize inanıyorum. İlmin, medeniyetin öğretici ve yaşatıcısı olan okulların değerini, bize beş vakit ev sahipliği yapan camilerimizin değerini, yaşlılarımız tabiatın, sosyal çevrenin değerini, belki de bundan üç ay öncesinde yakındığımız birçok şeyin değerini anladık. Geniş sofralarda konu komşu, akrabalarımızla iftar yapamadık bu dönem, teravihlerle camileri dolduramadık belki ama bize bahşedilen yaşamın ne kadar değerli olduğunu anladık.

Eski bayramları özlemle anıp artık bayramın da tadı kalmadı dediğimiz dönemler oldu. Bu bayram belki de yakındığımız o bayramlardan daha farklı ve kısıtlı bir bayram geçireceğiz. Yine de unutmayalım ki bayram günleri sevgi, saygı ve dayanışma gibi güzel hasletlerin daha da geliştirildiği günlerdir. Bayramlarda kazandığımız bu güzel hasletleri hayatımız boyunca da devam ettirmenin çabası içinde olmalıyız. Bayramların ruhumuza bahşettiği birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirmeliyiz.

Bu bayramda büyüklerimizi, dost akraba ve komşularımızı, öksüz ve yetim kardeşlerimizi ziyaret edemeyeceğiz. Onlarla kucaklaşamayacağız. Ama başta anne ve babalarımız olmak üzere aile büyüklerimizi, akraba, dost ve komşularımızı telefon ile arayarak bayramlarını kutlamalı, onların hal ve hatırlarını sormalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Erzincanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, Ramazan Bayramının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur, sağlık, esenlik ve güzellikler getirmesini diliyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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