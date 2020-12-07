Vali Arslantaş, sanayi esnafıyla bir araya geldi
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Vali Arslantaş, sanayi esnafıyla bir araya geldi

07.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:31
Vali Arslantaş, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Küçük Sanayi Sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Küçük Sanayi Sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla tek tek görüşen Arslantaş, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk mesai gününde sanayi esnafa ziyaret gerçekleştiren Vali Arslantaş, esnafla bir süre sohbet ederek, işleriyle ilgili bilgi aldı. Ziyareti sırasında sanayideki ekonomik canlılıkla ilgili de bilgi alan Vali Arslantaş, iş yerlerinde bir araya geldiği esnafla bir araya gelerek, hayırlı ve bereketli bir hafta geçirmelerini diledi.

Son günlerde artan vakalar dolayısıyla ülke genelinde alınan ek tedbir ve kısıtlamalara da değinen Vali Arslantas, uygulanan yeni tedbir ve kısıtlamalarla ilgili anlayış ve hassasiyet beklediklerini belirtti.

Sanayi esnafı da ziyareti dolayısıyla Vali Arslantaş'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade etti. - BURDUR

Vali Arslantaş, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Vali Arslantaş, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Vali Arslantaş, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Vali Arslantaş, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Vali Arslantaş, sanayi esnafıyla bir araya geldi
Vali Arslantaş, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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