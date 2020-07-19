Vali Arslantaş: Salda Gölü'müzün suyu içilebilir
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Vali Arslantaş: Salda Gölü'müzün suyu içilebilir

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir" dedi.

Vali Arslantaş: Salda Gölü'müzün suyu içilebilir
19.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:40

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü korumaya yönelik çalışmalar, devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen gölde su kalitesine yönelik ölçümler düzenli olarak yapılıyor. Son yapılan ölçümlerde, Salda Gölü'nün su kalitesinin içme suyu kalitesinde çıktığı açıklandı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir" dedi.

'İÇME SUYU KALİTESİNDE SUYA SAHİBİZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan da geçen günlerde Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını söylemişti. Turan, "Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz. Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır" demişti.


Kaynak: DHA

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