Vali Arslantaş: "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Arslantaş: "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e... - Haberler
Kadir Gecesi, Huzur, Güncel, Haber

Vali Arslantaş: "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e...

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

23.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:15
Vali Arslantaş:

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Vali Arslantaş, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz bu ay, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği müstesna bir zaman dilimidir.

Güzel hasletlerimizden biri olan aynı sofranın etrafında birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarımızı açma geleneğimizi bu yıl korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştiremeyecek olsak ta inanıyorum ki bilim insanlarının, hekimlerin ve diğer tüm görevlilerin özverili çalışmaları sonucunda ülkemiz ve dünya bu salgınla mücadeleyi kısa süre içerisinde kazanacaktır. Bu süre içerisinde devletimizin aldığı tedbirlere uyarak gerek kendi sağlığımızı gerek ailemizin sağlığını ve gerekse de toplum sağlığını korumak için sorumluluk içinde davranmalıyız. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği salgın hastalıktan en kısa süre içerisinde kurtulmasını ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli Erzincanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyor, bu mübarek ayın tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Zeydan Karalar Fahrettin Altun
Magazin Harun Tan Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Podolski Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Vali Arslantaş: "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 12:06:44. #1.14#
title