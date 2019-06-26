Vali Arslantaş, OSB'de incelemede bulundu
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrika ve tesislerde incelemelerde bulundu.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrika ve tesislerde incelemelerde bulundu.
Netlon Mutfak Araçları, Empor Isı Yalıtım Levhaları, Çorlu Hazoğulları Beton Yapı Elemanları, Akaju Ofis ve Eğitim Mobilyaları, Aşkale Çimento ve Ere Yapı PVC Doğrama Sistemleri üzerinde üretim yapan fabrika ve tesisleri ziyaret eden Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, işletme sahiplerinden fabrikada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı
Son Dakika Haberleri