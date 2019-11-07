Vali Arslantaş: "Mevlid Kandilinin bütün insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini...

07.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:50

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Mevlid Kandilinin bütün insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak bir kutlama mesajı yayımladı.



Vali Arslantaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilini bir kez daha birlik ve beraberlik içinde idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. İnsanlığa hakkı, hakikati, adaleti ve merhameti anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren Hazreti Peygamberin hayatı, bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak örnek bir hayattır. Onun öğütlerini en güzel şekilde anlamak ve hayatımıza uygulamak, sünnetlerini yaşamak mutluluğun, huzurun ve kardeşliğin yoludur.



Mevlid Kandili, sevgili Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak, aynı zamanda onun örnek hayatında en güzel şekilde yer alan güvenilirlik, doğruluk, şefkat, merhamet, sabır, tevazu, vicdan, adalet ve daha pek çok önemli insani hasleti davranışlarımızın merkezine koymak için bir fırsattır.



Bu duygu ve düşüncelerle, Mevlid Kandilinin bütün insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, kıymetli Erzincanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA