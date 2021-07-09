Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi
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Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi

Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Merkeze bağlı köy muhtarları ile toplantıda bir araya gelen Burdur Valisi Ali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Merkeze bağlı köy muhtarları ile toplantıda bir araya gelen Burdur Valisi Ali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Tek tek muhtarlara söz vererek Köyleriyle ilgili dile getirdikleri talepleri birinci ağızdan dinleyen Vali Arslantaş, taleplerin çözümüne yönelik kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Arslantaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada; "Ülkemizin dünya ile birlikte içinden geçtiği şartlar uzunca bir süre bizi sizlerle bir araya getiremedi. Bir çoğunuz ile bire bir görüşmelerimiz oldu. Bugün de çok şükür bu hastalığı belli bir noktaya getirdik ilimizde, artık bir araya gelmemizde herhangi bir engel kalmadı. Bu süreçte aşılamaları ne kadar artırırsak o kadar da hayatın normale dönmesini çabuklaştıracağımızı düşünüyorum. Pandemi sürecinde Muhtarlarımızın tümü çok verimli ve fedakarca yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Toplantının devamında muhtarlar, köyleri ile ilgili sorunları, sağlık ve diyanet hizmetleri ile yol, su, kanalizasyon gibi müşterek alt yapı hizmetleriyle ilgili taleplerini dile getirdiler.

Ayrıca toplantıda tarım ve hayvancılıkla ilgili süt üretimi başta olmak üzere, mevsimsel olarak yaşanan kuraklığa bağlı tarımsal sulamada ki sıkıntılarla ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Arslantaş, toplantının sonunda katkı ve katılımları dolayısıyla muhtarlara teşekkür ederek, dile getirilen taleplerin çözümüne yönelik kurum müdürlerine talimat verdi. - BURDUR

Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi
Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi
Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi
Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi
Vali Arslantaş, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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