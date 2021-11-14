VALİ ARSLANTAŞ, MAKÜ SPOR FUTBOL TAKIMIYLA BİR ARAYA GELDİ

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bölgesel Amatör Ligi 4. bölge 3. Grupta mücadele eden MAKÜ Spor futbol takımı, teknik heyeti ve yöneticileri ile moral - motivasyon kahvaltısında bir araya geldi.

DO'R kafede düzenlenen buluşmada futbolcular ve teknik heyete bugün karşılaşacakları Korkuteli Belediye Spor maçı için başarı dileklerinde bulunan Vali Arslantaş, 2021 - 2022 sezonunda başarılarla dolu güzel bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Gerçekleşen Moral ve Motivasyon Kahvaltısına başta Vali Arslantaş olmak üzere Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik, Makü Spor Kulüp Başkanı Mustafa Kılınç, yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve DO'R Cafe İşletme sahibi Furkan Öznam katıldı.

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