: Vali Arslantaş İdlib'deki saldırıda yaralanan askeri ziyaret etti

07.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:04

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nü evinde ziyaret etti.

Protokol üyeleri, yaralı askerin annesi Halime ve babası Abdullah ile bir süre sohbet ederek evlatlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Arslantaş, kahraman Mehmetçiğin tedavisine tüm imkanlar kullanılarak devam edileceğini söyledi.

Devletin tüm imkanlarıyla her zaman ailenin yanında olacağını ifade eden Arslantaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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