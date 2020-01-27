Vali Arslantaş, hizmete açılacak hastanede incelemelerde bulundu

27.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:22

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 250 yataklı ek hizmet binasında incelemede bulundu.



Vali Arslantaş, 13 Şubat 2020 tarihinde hizmete açılması planlanan 250 yataklı hastanenin ait ek hizmet binasını gezerek, incelemelerde bulundu.



Ek hizmet binasında bulunan birimleri tek tek gezen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Vali Arslantaş, gerçekleştirdiği inceleme sonrası fiziki koşulları, konumu ve deneyimli kadrosu ile bilimsel gelişmeler ışığında bölge halkına ileri teknolojide kaliteli bir sağlık hizmeti sunacak olan 250 yataklı ek hizmet binasındaki tüm eksikliklerin biran önce giderilmesi noktasında talimat vererek, tüm çalışan personele kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA