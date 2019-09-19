Vali Arslantaş: "Hiçbir gerekçe ve mazeret insan hayatından daha önemli değildir"

19.09.2019 18:17

Erzincan'ın İliç ilçesinde ambulans verilmediği iddiasıyla 88 yaşındaki bir hastanın yaklaşık 120 kilometrelik mesafeyi özel otomobille taşınarak merkezdeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği ve bu nedenden dolayı da kısmi felç geçirdiğinin sosyal medyada gündeme taşınması üzerine cevap veren Vali Ali Arslantaş, "Hiçbir gerekçe ve mazeret insan hayatından daha önemli değildir" dedi.



Recep Soy tarafından sosyal medyada gündeme getirilen paylaşımda, "Erzincan/ İliç ilçemizde babam Münir Soy (88 yaşında) sabah 04.30 civarı rahatsızlanması sonucunda ilçe devlet hastanesine ambulansla götürülüyor ve hastanede birtakım işlemler sonucu yapacak bir şey yok diye eve gönderiliyor. Sonrasında babamın evde durumu kötüye gitmesi sonucu hastaneden ambulans veremeyiz kendi imkanlarınızla götürün ifadesi üzerine; kendi imkanlarımızla Erzincan Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine (120 kilometre) götürdüğümüzde yapılan tetkiklerde; hastanın yolda hiçbir tıbbi destek almadan getirilmesi ve hastaneye intikalde gecikmesi sonucunda; maalesef beynine pıhtı (emboli) atması sonucu kısmi felç geçirmiştir. Şimdi siyasilere ve ilgili yetkililerine sesleniyorum. İliç halkının sağlık konusunda sürekli dile getirilen en önemli talebi ve olmazsa olmaz ihtiyacı olan İliç'e devlet hastanesine uzman doktor atamasının yapılmasıdır. Bu kadar sürekli talep olmasına rağmen neden uzman doktor ataması yapılmıyor. Bu konuda yoksa yetki sahibi değil misiniz. Yoksa İliç halkı her konuda olduğu gibi bu konuda da kaderine mi terk edilmiştir. O zaman bende diyorum ki; 88 yaşındaki bir vatandaş eğer kendi imkanıyla (120 kilometre) Erzincan'a gönderiliyorsa ve hastaneye yetiştirilmekte tıbbi destek alınmadığı ve hastaneye intikalden geç kalındığından dolayı kısmi felç oluyorsa bu ayıp hepinizindir" ifadelerine yer verildi.



Paylaşım üzerine ilgili yetkililerden konuyu hassasiyetle tüm detaylarına kadar öğrenip cevap veren Vali Arslantaş, "Kıymetli Recep bey; öncelikle Münir amcamıza Allah'tan şifalar diliyorum, geçmiş olsun. Yazınızı sonuna kadar okudum ve bir evlat olarak hissettiklerinizi empati yaparak çok iyi anladığımı söyleyebilirim. Hemen durumu soruşturdum, ilk bilgilere göre Münir amca göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelmiş, kalp dahil bütün iç organları kontrol edilmiş, damar yolu açılarak serum takılmış, rahatlaması sağlanmış, amcamız da şikayetlerinin geçtiğini beyan edince eve gönderilmiş. Hastaya başhekim müdahale etmiş. Aradan biraz zaman geçince hastaneye telefon edilerek hastanın durumunun kötüleştiği, bir ambulansla Erzincan'a götürmek istekleri iletilmiş. Hastayı doktor görmeden Erzincan'a sevk edilemeyeceği ifade edilince hasta yakınları kendi imkanlarıyla Erzincan'a gitmişler. Sonrası aynen sizin ifade ettiğiniz gibi. Bu bilgiler ne kadar doğrudur ya da hastane arandıktan sonra niçin hasta ambulansla tekrar hastaneye götürülmemiş vb. konuları araştırmak üzere bir soruşturma açtım ve konuyu en ince ayrıntılarına kadar araştırdıktan sonra varsa ihmali olanların haklarında hukuk çerçevesinde gereğinin yapılacağını bilmenizi isterim. Hiçbir gerekçe ve mazeret insan hayatından daha önemli değildir. Sağlığa ait kurallar insan hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için konulmuştur. Usule takılarak insan hayatının hiçe sayılması kabul edilemez" dedi.



Vali Ali Arslantaş'ın paylaşımı birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından takdirle karşılandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA