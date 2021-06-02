Vali Arslantaş, Hayat Boyu Öğrenme Sergisinin Açılışını Yaptı

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ilki kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Merkez ve 10 İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri koordinesinde kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışını yaptı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ilki kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Merkez ve 10 İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri koordinesinde kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetleri aracılığıyla; bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ayının ilk haftası "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlenmiş olup 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ilk defa kutlanıyor.

Öğretmenevi'nde düzenlenen sergide saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Vali Ali Arslantaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından konuşma yapıldı. Yapılan açılış konuşması sonrası Vali Arslantaş ve protokol üyeleri sergiyi açtılar. Vali Arslantaş, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan elsanatları, dikiş-nakış, giyim, takı tasarım kurslarında kursiyerlerin yaptıkları el işi çalışmalarını içeren sergiyi gezdi ve usta öğreticiler ile kursiyerlerden bilgi aldı.

Vali Arslantaş sergi açılışı öncesi yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığımız her zaman her yerde eğitim diyor. Bu hafta boyunca da hem merkezde hem de ilçelerimizde programlarımız olacak. Çevrim içi programlarımız başladı. Bugün iki sergimiz var, iki çevrim içi programımız daha olacak.

Aslında açık alanda program yapmayı hepimiz özlemişiz. Bugün bunu bir kere daha fark ettik. İnşallah bu pandemi musibetinden İlimizi bir an önce kurtarır eski normal düzenimize döneriz.

2020 yılının Ocak ayında bu tarafa 926 kurs açan halk eğitimimiz, hayat boyu öğrenmeye bir buçuk yılda 22 bin kişiyi eğitmiş. Bunun yanında devam eden Açık Lise ve Açık Orta Okul eğitimlerimizden 2 bin 500 öğrencimiz devam ediyor. Milli Eğitim Müdürümüzü, Halk Eğitim Eğitimimiz ve bunun yanında emektarlarımızı hocalarımızı, kursiyerlerimizi tebrik ediyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi. Programa başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, kurum müdürleri, halk eğitim usta öğreticileri ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: Habermetre