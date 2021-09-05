VALİ ARSLANTAŞ, HASANPAŞA KÖYÜ YÜNÜM BÖĞET ŞENLİĞİNE KATILDI
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VALİ ARSLANTAŞ, HASANPAŞA KÖYÜ YÜNÜM BÖĞET ŞENLİĞİNE KATILDI

VALİ ARSLANTAŞ, HASANPAŞA KÖYÜ YÜNÜM BÖĞET ŞENLİĞİNE KATILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Tefenni İlçesi'ne bağlı Hasanpaşa Köyü Muhtarlığı tarafından bu yıl 22'incisi düzenlenen geleneksel "Yünüm, Böğet, Koyun Yıkama, Çoban Bayramı Kültür Şenlikleri'ne" katıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Tefenni İlçesi'ne bağlı Hasanpaşa Köyü Muhtarlığı tarafından bu yıl 22'incisi düzenlenen geleneksel "Yünüm, Böğet, Koyun Yıkama, Çoban Bayramı Kültür Şenlikleri'ne" katıldı. Yörük Kültürünün yaşatıldığı İlimizde bunun en güzel örneklerinden biri olan, 750 yıldır devam eden yünüm böğet (koyun yıkama) geleneği bu yılda renkli görüntülere sahne olarak, izleyenlere görsel şölen sundu.

Kaynak: Habermetre

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VALİ ARSLANTAŞ, HASANPAŞA KÖYÜ YÜNÜM BÖĞET ŞENLİĞİNE KATILDI - Haberler
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