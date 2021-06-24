Vali Arslantaş, Esnaflarla Görüştü
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Vali Arslantaş, Esnaflarla Görüştü

Vali Arslantaş, Esnaflarla Görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, bugün gerçekleşen ziyaretlerde yeme içme ile fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren esnafları kabul etti.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, bugün gerçekleşen ziyaretlerde yeme içme ile fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren esnafları kabul etti.

Gerçekleşen iki ayrı ziyarette Fırıncı Esnafı Fatih Öğütçü, Hakan Dinç, Osman Özkır ve Celal Bingöl ile yeme içme sektöründe faaliyet gösteren Özkan Taşkesen, Müslüm Tapanlı ve Fuat Kaya isimli esnaflar Vali Arslantaş'ı ziyaret ettiler.

Esnaflar bir süre görüştükleri Vali Arslantaş'a, faaliyette bulundukları sektörle ilgili yaşadıkları bazı sıkıntılar ile talepleri kendisine ilettiler.

İletilen sıkıntı ve talepleri not alan Vali Arslantaş, gerekli incelemeleri yaptıracağını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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