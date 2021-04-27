Vali Arslantaş, Esnaf Odası başkanlarıyla çevrimiçi konferans yaptı
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Vali Arslantaş, Esnaf Odası başkanlarıyla çevrimiçi konferans yaptı

Vali Arslantaş, Esnaf Odası başkanlarıyla çevrimiçi konferans yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, tam kapanma öncesi merkez ve ilçelerde bulunan Esnaf Odası başkanları ile çevrimiçi toplantı yaptı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, tam kapanma öncesi merkez ve ilçelerde bulunan Esnaf Odası başkanları ile çevrimiçi toplantı yaptı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında, tam kapanma dönemi öncesinde merkezde ve ilçede bulunan 11 Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile çevrimiçi olarak video konferans aracılığı ile toplantı yapıldı.

26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar sonucunda 9 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19: 00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek olan tam kapanma dönemine geçiliyor. Ülke genelinde tam kapanma sürecine geçilirken Burdur'da uygulanacak tedbirlerle ilgili Vali Arslantaş, Burdur'da bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantıya Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Çağlar da katıldı. Vali Arslantaş, toplantının başında yaptığı konuşmada, tam kapanma süreciyle ilgili beklentilerini dile getirdi. Amaçlarının bu hassas süreç içerisinde uygulanacak tedbirleri önemseyerek, 17 Mayıs tarihi itibariyle son erecek tam kapanma sürecinin sonunda Burdur ve Ülke olarak en iyi şekilde normalleşme sürecine geçmek istediklerini vurgulayan Vali Arslantaş, tüm kesimler olarak hep birlikte bu hastalığın üstesinden geleceklerine inandığını ifade etti.

Tek tek söz alan Esnaf Odası Başkanları da esnafların bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Karşılaştıkları sorunların yanı sıra çözüm önerileri ile esnafların beklenti ve taleplerini Vali Arslantaş'la paylaşan Oda başkanları, yaptığı toplantı dolayısıyla Vali Arslantaş'a memnuniyetlerini ifade ettiler. - BURDUR

Vali Arslantaş, Esnaf Odası başkanlarıyla çevrimiçi konferans yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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