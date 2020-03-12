Vali Arslantaş'dan Erzincan depreminin 28. yılı mesajı Erzincan Valisi Ali Arslantaş 13 Mart Erzincan depremin 28. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımlandı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş 13 Mart Erzincan depremin 28. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımlandı.

Vali Arslantaş, mesajında, 13 Mart 1992'de Erzincan'da meydana gelen ve yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen acısının yüreklerde halen taze olduğu belirtti.

Devletin ve milletin bütün zor ve acılı günlerde olduğu gibi bu felaketten sonra da birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Arslantaş, şöyle devam etti:

"Depremin meydana getirdiği hasar ve acıların felaketten sonra sergilenen dayanışma ruhuyla kısa sürede giderilmesi elbette önemlidir ancak bu acıların bir daha yaşanmaması, oluşabilecek hasarların en aza indirilmesi için asıl önemli olan depremden önce alınacak tedbirlerdir. Depreme dayanıklı inşa edilen binalar meydana gelecek hasarı büyük ölçüde azaltmaktadır. Ülkemizde meydana gelen depremler incelendiğinde bir binanın tamamen yerle bir olduğunu görürken, hemen bitişiğindeki binanın da ayakta kaldığını veya çok az hasar aldığını görebiliyoruz. Bu da binalardaki yapısal sıkıntıları gözler önüne sermektedir."

Arslantaş, ülkenin ve Erzincan'ın dünyanın önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğuna işaret ederek, geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Depremle yaşayabilmeyi öğrenip teknolojinin imkanlarını da kullanarak depreme dayanıklı inşa yapabilmenin önemine dikkati çeken Arslantaş, "Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde gelecek nesillerimize önce deprem bilincini sonra da daha dayanıklı bir yapılaşma bırakmak ve yapılacak tüm yapıların kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak öncelikli görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Vali Ali Arslantaş, mesajında, 13 Mart 1992 Erzincan depreminin 28. yılında böyle bir acının Erzincan'da, ülkede ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ederek, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA