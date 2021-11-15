VALİ ARSLANTAŞ, BURDUR MERKEZDE HİZMETE GİREN TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'İN AÇILIŞINI YAPTI

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Burdur İl Merkezinde hizmete giren Tarım Kredi Kooperarif Marketin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ilk etapta 1000 kadar açılması planlanan Tarım Kredi Marketleri ile üretici ve tüketicinin hakkının korunarak kaliteli ve doğal ürünlerin daha ucuz, hesaplı fiyatlarla satılarak fiyat dengesi sağlamak amaçlanıyor. Bu kapsamda bugün İlimizde hizmete giren Tarım Kredi Marketin açılışı düzenlenen törenle Vali Arslantaş ve protokol tarafından yapıldı. Vali Arslantas, açılışta yaptığı konuşmada, "Tarım Kredi Kooperatifimizin 552. Marketini İlimizde açıyoruz. Hayırlara vesile olsun İnşallah.

Yıl sonuna kadar 700, Mart 2022'de de 1000 olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla başladığımız bu yolculuk. Bu sabah Burdur'da da güzel bir köşe taşıyla da taçlanmış olacak. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ülke genelinde açılan bu marletler aracılığı ile Tarım Kredi Kooperatifi üyesi üretici ve çiftçiler tarafından üretilen doğal ve kaliteli ürünlerin kooperatife ait tesislerde işlenerek veya işletilerek Kooperatif Marketler aracılığı ile tüketiciler buluşturulması ve daha yaygın bir ağ ile halkımıza hizmet sunulması hedefleniyor. Açılışa başta Vali Arslantaş olmak üzere Milletvekili Bayram Özçelik, Milletvekili Yasin Uğur, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Tarım Kredi Koop. Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal ve vatandaşlar katıldı.

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