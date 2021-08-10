VALİ ARSLANTAŞ, BUCAK İLÇESİNDE MEVLİT PROGRAMINA KATILDI, ŞÖLEN KAPSAMINDA SÜNNET OLAN ÇOCUKLARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak İlçesine ziyarette bulunarak çeşitli programlara katıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak İlçesine ziyarette bulunarak çeşitli programlara katıldı.

Vali Arslantaş, Bucak programına MHP İl Başkanı Hikmet Ökte'nin babası merhum Ali Ökte için düzenlenen Mevlit programı ile başladı.

Katıldığı mevlidin ardından, Bucak Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni kapsamında sünnet olan çocukları hastanede ziyaret eden Vali Arslantaş, çeşitli hediyelerle sevindirdiği çocukların sünnet mutluluklarına ortak oldu.

Ailelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Arslantaş, daha nice sevinç ve mutluluklarını görmelerini diledi.

Hastane çıkışında karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Arslantaş, Covid-19 aşısı olup olmadıklarını sorarak, aşının önemine dikkat çektı.

Hastalığa yakalananların büyük bölümünün aşı yaptırmayan kişiler olduğu belirten Vali Arslantaş, bir araya geldiği vatandaşlara aşı olmayan yakınları ve komşuları varsa uyarılarda bulunmalarını, hastalıkla mücadelede aşının önemini anlatarak, aşı olmaları yönünde teşvik etmelerini istedi.

Vali Arslantaş'a katıldığı programlarda Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özçelik, Burdur Milletvekili Sayın Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal eşlik etti.

Kaynak: Habermetre